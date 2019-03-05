Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.218.421.691 1,42 Garanti Bankası 37.254.000.000 0,80 Tüpraş 36.836.664.320 3,75 Akbank 35.464.000.000 0,81 Turkcell 31.218.000.000 1,96 Ereğli Demir Çelik 31.010.000.000 1,09 ASELSAN 27.656.400.000 2,73 İş Bankası (C) 26.504.823.300 0,53 Bim Mağazalar 25.426.500.000 8,03 Enka İnşaat 24.300.000.000 0,67 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,34 Türk Hava Yolları 19.692.600.000 0,63 Ford Otosan 18.808.776.000 4,83 Sabancı Holding 18.588.079.811 0,63 Türk Telekom 18.305.000.000 2,46 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,46 Şişe Cam 14.602.500.000 1,15 Arçelik 13.920.001.023 1,70 Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,46 Anadolu Efes 11.913.157.892 1,06

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)