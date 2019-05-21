Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 751 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.455.214.199
|1,15
|Garanti Bankası
|30.702.000.000
|0,64
|Tüpraş
|29.424.256.000
|2,52
|Akbank
|29.276.000.000
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|25.375.000.000
|0,96
| Enka İnşaat
|25.200.000.000
|0,71
|Turkcell
|25.058.000.000
|1,48
| İş Bankası (C)
|22.409.850.600
|0,44
| Bim Mağazalar
|21.874.380.000
|5,85
|ASELSAN
|20.086.800.000
|1,87
| Ford Otosan
|17.703.409.500
|5,07
| İskenderun Demir Çelik
|16.530.000.000
|1,20
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,49
| Yapı ve Kredi Bank.
|15.964.926.927
|0,41
|Sabancı Holding
|14.466.463.871
|0,49
|Türk Telekom
|14.245.000.000
|1,80
|Şişe Cam
|11.632.500.000
|0,88
|Anadolu Efes
|10.598.684.208
|0,88
|Arçelik
|10.379.185.229
|1,18
|Vakıflar Bankası
|8.750.000.000
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası
, Koç Holding
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA