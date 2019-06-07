07.06.2019 14:12
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) Son Fiyat Piyasa Değeri
KOC HOLDING 16,29 41.309.778.420
T. GARANTI BANKASI 8,12 34.103.999.999
AKBANK 6,16 32.032.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 126 31.552.819.200
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,38 27.236.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 5,27 26.349.999.999
EREGLI DEMIR CELIK 7,39 25.865.000.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 79 23.984.400.000
T. IS BANKASI C GRUBU 5,05 22.724.848.500
ASELSAN 18,42 20.998.800.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 54,4 19.089.504.000
TURK HAVA YOLLARI AS 12,99 17.926.200.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 2,03 17.147.513.529
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 4,72 16.520.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,94 16.200.807.760
ARCELIK 17,28 11.676.583.382
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 5,18 11.655.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 19,17 11.350.657.891
TEKFEN HOLDING AS 26,18 9.686.600.000
TAV HAVALIMANLARI AS 26,02 9.452.578.125
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi