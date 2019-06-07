07.06.2019 18:44
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 847.548.309
Türk Hava Yolları 830.484.809
T. Halk Bankası 273.108.341
Akbank 263.277.882
İş Bankası (C) 242.104.879
Petkim 227.511.457
Koza Madencilik 190.578.816
Yapı ve Kredi Bank. 170.293.218
Aselsan 165.552.213
Tüpraş 155.661.987
Kardemir (D) 154.718.875
Vakıflar Bankası 151.354.045
Turkcell 148.451.108
Bim Mağazalar 139.708.307
Ereğli Demir Çelik 124.534.545
İpek Doğal Enerji 108.889.075
Koç Holding 108.082.762
Vestel 107.294.949
Türk Telekom 88.577.558
Koza Altın 81.217.810
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi