Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 824 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.095.907.630
|1,30
|Garanti Bankası
|34.860.000.000
|0,72
|Akbank
|33.228.000.000
|0,70
|Tüpraş
|31.978.531.840
|2,74
|Turkcell
|27.852.000.000
|1,64
| Enka İnşaat
|26.650.000.000
|0,75
|Ereğli Demir Çelik
|26.530.000.000
|1,00
| Bim Mağazalar
|24.470.160.000
|6,54
| İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,47
|ASELSAN
|21.614.400.000
|2,01
| Ford Otosan
|20.159.779.500
|5,77
| İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,35
|Türk Hava Yolları
|18.478.200.000
|0,56
| Yapı ve Kredi Bank.
|18.161.160.261
|0,46
|Sabancı Holding
|16.588.483.959
|0,56
|Türk Telekom
|16.450.000.000
|2,08
|Şişe Cam
|11.902.500.000
|0,91
|Arçelik
|11.892.816.408
|1,36
|Anadolu Efes
|11.652.631.576
|0,97
|Vakıflar Bankası
|9.700.000.000
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koç Holding
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