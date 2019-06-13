13.06.2019 18:44
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding41.208.343.3131,27
Garanti Bankası33.390.000.0000,69
Akbank31.772.000.0000,67
Tüpraş29.900.052.4802,56
Turkcell26.642.000.0001,57
Ereğli Demir Çelik26.145.000.0000,98
Enka İnşaat25.700.000.0000,72
Bim Mağazalar23.529.000.0006,29
İş Bankası (C)22.364.850.9000,44
Aselsan20.394.600.0001,89
Ford Otosan19.528.141.5005,59
İskenderun Demir Çelik18.531.000.0001,35
Yapı ve Kredi Bank.17.823.278.2090,46
Türk Hava Yolları17.457.000.0000,53
Türk Telekom15.995.000.0002,03
Sabancı Holding15.629.494.1110,53
Arçelik11.791.457.1771,35
Şişe Cam11.317.500.0000,86
Anadolu Efes10.959.868.4180,91
Tekfen Holding9.479.400.0001,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

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