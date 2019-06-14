14.06.2019 13:38
Haberler»Ekonomi » Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD DD
Koç Holding41.056.189.4301,26
Garanti Bankası33.306.000.0000,69
Akbank31.564.000.0000,66
Tüpraş29.549.465.6002,53
Turkcell26.642.000.0001,57
Ereğli Demir Çelik25.830.000.0000,97
Enka İnşaat25.500.000.0000,72
Bim Mağazalar23.832.600.0006,37
İş Bankası (C)22.589.849.4000,45
Aselsan20.394.600.0001,89
Ford Otosan19.650.960.0005,63
İskenderun Demir Çelik18.560.000.0001,35
Yapı ve Kredi Bank.17.823.278.2090,46
Türk Hava Yolları17.498.400.0000,53
Türk Telekom15.995.000.0002,03
Sabancı Holding15.731.514.3080,54
Arçelik11.690.097.9471,33
Şişe Cam11.182.500.0000,85
Anadolu Efes10.942.105.2600,91
Tekfen Holding9.671.800.0002,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:32 Tire'de karne heyecanı
14:31 Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı
14:31 Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans
14:31 Çubuk'ta karne heyecanı
14:31 MEB Bakanı Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- Detay
14:31 Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde "Bişkek Deklarasyonu" imzalandı
14:30 Karataş: "Silgi kullanmanın en maliyetli olduğu alan eğitim politikalarıdır"
14:30 İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan yaz tatili mesajı
14:30 Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü
14:30 Pakdemirli: "İstanbul'a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım'dır"
14:30 Merhum yönetmen Ahmet Uluçay anısına kısa film yarışması
14:30 Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
14:29 Kirazlar dalında kaldı
14:29 İçinde bebeğin bulunduğu puseti alıp yere fırlattı