17.06.2019 18:42
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding42.248.061.5131,30
Garanti Bankası34.230.000.0000,71
Akbank32.396.000.0000,68
Tüpraş29.824.926.7202,55
Turkcell27.258.000.0001,61
Enka İnşaat25.900.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.725.000.0000,97
Bim Mağazalar24.090.660.0006,44
İş Bankası (C)23.624.842.5000,47
ASELSAN20.599.800.0001,91
Ford Otosan20.282.598.0005,81
İskenderun Demir Çelik18.763.000.0001,36
Yapı ve Kredi Bank.18.330.101.2860,47
Türk Hava Yolları17.967.600.0000,54
Türk Telekom16.625.000.0002,11
Sabancı Holding16.302.827.4090,55
Arçelik11.967.146.5111,37
Şişe Cam11.497.500.0000,87
Anadolu Efes10.983.552.6290,91
Tekfen Holding9.975.200.0002,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

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