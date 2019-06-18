18.06.2019 13:38
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 823 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 823 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.439.933.5971,34
Garanti Bankası34.944.000.0000,73
Akbank33.020.000.0000,69
Tüpraş30.000.220.1602,57
Turkcell27.478.000.0001,62
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.760.000.0000,97
İş Bankası (C)24.479.836.8000,49
Bim Mağazalar24.470.160.0006,54
ASELSAN20.919.000.0001,94
Ford Otosan20.721.235.5005,94
İskenderun Demir Çelik18.792.000.0001,37
Yapı ve Kredi Bank.18.583.512.8250,48
Türk Hava Yolları18.271.200.0000,55
Türk Telekom16.940.000.0002,15
Sabancı Holding16.710.908.1950,57
Arçelik12.311.767.8951,41
Şişe Cam11.565.000.0000,88
Anadolu Efes11.078.289.4710,92
Tekfen Holding9.923.400.0002,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

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