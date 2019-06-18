18.06.2019 18:41
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.327.497.9141,36
Garanti Bankası34.986.000.0000,73
Akbank33.280.000.0000,70
Tüpraş30.150.471.6802,58
Turkcell27.830.000.0001,64
Ereğli Demir Çelik26.075.000.0000,98
Enka İnşaat26.000.000.0000,73
İş Bankası (C)24.704.835.3000,49
Bim Mağazalar24.409.440.0006,53
ASELSAN20.953.200.0001,95
Ford Otosan20.738.781.0005,94
İskenderun Demir Çelik18.850.000.0001,37
Yapı ve Kredi Bank.18.836.924.3630,48
Türk Hava Yolları18.243.600.0000,55
Türk Telekom17.185.000.0002,18
Sabancı Holding16.751.716.2740,57
Arçelik12.372.583.4341,41
Şişe Cam11.610.000.0000,88
Anadolu Efes11.492.763.1550,96
Tekfen Holding10.064.000.0002,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:43 Borsada değer kaybeden hisseler
18:41 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:37 'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu
18:37 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:36 Borsada günlük işlemler (2)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması