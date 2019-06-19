19.06.2019 13:24
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.023.190.1481,35
Garanti Bankası35.112.000.0000,73
Akbank33.696.000.0000,71
Tüpraş29.900.052.4802,56
Turkcell27.302.000.0001,61
Enka İnşaat26.100.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.935.000.0000,98
İş Bankası (C)24.299.838.0000,48
Bim Mağazalar24.166.560.0006,46
Ford Otosan21.370.419.0006,12
ASELSAN20.406.000.0001,90
Yapı ve Kredi Bank.19.090.335.9020,49
İskenderun Demir Çelik18.734.000.0001,36
Türk Hava Yolları17.815.800.0000,54
Sabancı Holding17.016.968.7850,58
Türk Telekom16.870.000.0002,14
Arçelik12.392.855.2801,41
Şişe Cam11.700.000.0000,89
Anadolu Efes11.439.473.6810,95
Tekfen Holding9.990.000.0002,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:17 Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi
15:17 'Girişimci kadın'lara eğitimler başlıyor
15:17 Fundstrat/Lee: Libra Bitcoin için oldukça olumlu bir gelişme
15:16 'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi
15:16 En fazla kazandıran BES fonları
15:15 En fazla kaybettiren BES fonları
15:15 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar