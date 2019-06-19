19.06.2019 18:50
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.124.626.0701,36
Garanti Bankası35.826.000.0000,74
Akbank34.216.000.0000,72
Tüpraş29.799.884.8002,55
Turkcell27.456.000.0001,62
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.900.000.0000,98
İş Bankası (C)24.839.834.4000,49
Bim Mağazalar24.257.640.0006,48
Ford Otosan21.124.782.0006,05
ASELSAN20.406.000.0001,90
Yapı ve Kredi Bank.19.259.276.9280,49
İskenderun Demir Çelik18.850.000.0001,37
Türk Hava Yolları17.898.600.0000,54
Sabancı Holding17.221.009.1780,59
Türk Telekom17.045.000.0002,16
Arçelik12.656.389.2801,44
Anadolu Efes11.717.763.1550,97
Şişe Cam11.520.000.0000,88
Tekfen Holding9.879.000.0002,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

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