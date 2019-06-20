20.06.2019 13:23
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.037.549.3681,39
Garanti Bankası37.086.000.0000,77
Akbank35.568.000.0000,75
Tüpraş29.299.046.4002,51
Turkcell28.050.000.0001,65
Ereğli Demir Çelik26.460.000.0001,00
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
İş Bankası(C)25.559.829.6000,51
Bim Mağazalar24.424.620.0006,53
FordOtosan21.423.055.5006,14
ASELSAN20.827.800.0001,94
Yapı ve Kredi Bank.19.850.570.5170,51
İskenderunDemir Çelik18.937.000.0001,38
Türk Hava Yolları18.243.600.0000,55
Sabancı Holding17.547.473.8070,60
Türk Telekom17.430.000.0002,21
Arçelik13.048.311.6391,49
Anadolu Efes11.682.236.8390,97
Şişe Cam11.632.500.0000,88
Tekfen Holding10.012.200.0002,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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