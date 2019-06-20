20.06.2019 18:50
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.606.446.7001,37
Garanti Bankası36.204.000.0000,75
Akbank34.684.000.0000,73
Tüpraş28.973.501.4402,48
Turkcell27.544.000.0001,62
Ereğli Demir Çelik26.180.000.0000,99
Enka İnşaat25.900.000.0000,73
İş Bankası (C)24.929.833.8000,49
Bim Mağazalar23.923.680.0006,40
Ford Otosan20.721.235.5005,94
Aselsan20.474.400.0001,90
Yapı ve Kredi Bank.19.766.100.0050,51
İskenderun Demir Çelik18.966.000.0001,38
Türk Hava Yolları17.912.400.0000,54
Sabancı Holding16.996.564.7450,58
Türk Telekom16.940.000.0002,15
Arçelik13.034.797.0741,49
Anadolu Efes11.771.052.6280,98
Şişe Cam11.362.500.0000,86
Vakıflar Bankası9.675.000.0000,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:37 Paris'te Airbus-Boeing rekabeti: 200 adetlik sipariş Amerikalı şirket için "can simidi" oldu
19:27 SPK haftalık bülteni
19:02 Meteorolojiden sağanak uyarısı
18:52 Meteorolojiden sağanak uyarısı
18:50 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:49 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:49 Borsada en çok değer kaybeden hisseler