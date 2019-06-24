24.06.2019 13:34
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 843 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul 'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 843 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.428.933.8361,37
Garanti Bankası37.338.000.0000,77
Akbank35.620.000.0000,75
Tüpraş28.798.208.0002,46
Turkcell27.764.000.0001,64
Ereğli Demir Çelik26.810.000.0001,01
Enka İnşaat26.350.000.0000,74
İş Bankası (C)26.324.824.5000,52
Bim Mağazalar23.741.520.0006,35
Ford Otosan21.282.691.5006,10
ASELSAN20.702.400.0001,92
Yapı ve Kredi Bank.20.188.452.5690,52
İskenderun Demir Çelik19.198.000.0001,39
Türk Hava Yolları17.857.200.0000,54
Sabancı Holding17.241.413.2170,59
Türk Telekom17.150.000.0002,17
Arçelik13.257.787.3821,51
Şişe Cam11.542.500.0000,88
Anadolu Efes11.510.526.3130,96
Vakıflar Bankası10.050.000.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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