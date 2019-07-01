01.07.2019 13:32
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 885 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul 'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 885 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.936.113.4461,38
Garanti Bankası40.992.000.0000,85
Akbank37.544.000.0000,79
Tüpraş29.098.711.0402,49
Turkcell28.886.000.0001,70
İş Bankası (C)28.574.809.5000,57
Ereğli Demir Çelik28.070.000.0001,06
Enka İnşaat27.150.000.0000,76
Bim Mağazalar24.454.980.0006,54
Ford Otosan21.633.601.5006,20
Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,55
ASELSAN21.557.400.0002,00
İskenderun Demir Çelik20.387.000.0001,48
Türk Hava Yolları18.216.000.0000,55
Sabancı Holding18.200.403.0650,62
Türk Telekom18.095.000.0002,29
Arçelik12.953.709.6901,48
Anadolu Efes11.936.842.1020,99
Şişe Cam11.790.000.0000,90
Vakıflar Bankası11.225.000.0000,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Koç Holding , Ekonomi

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