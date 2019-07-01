01.07.2019 18:37
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 886 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul 'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 886 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.291.139.1731,39
Garanti Bankası41.118.000.0000,85
Akbank37.752.000.0000,79
Turkcell29.634.000.0001,75
Tüpraş29.524.423.6802,53
İş Bankası (C)28.394.810.7000,56
Ereğli Demir Çelik27.860.000.0001,05
Enka İnşaat27.500.000.0000,77
Bim Mağazalar25.183.620.0006,73
Yapı ve Kredi Bank.21.877.862.8260,56
ASELSAN21.489.000.0002,00
Ford Otosan21.475.692.0006,15
İskenderun Demir Çelik20.300.000.0001,47
Sabancı Holding18.404.443.4580,63
Türk Telekom18.375.000.0002,33
Türk Hava Yolları18.174.600.0000,55
Arçelik12.723.962.1001,45
Anadolu Efes11.972.368.4181,00
Şişe Cam11.812.500.0000,90
Vakıflar Bankası11.475.000.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Koç Holding , Ekonomi

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