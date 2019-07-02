02.07.2019 13:25
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 888 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul 'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 888 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.367.216.1151,40
Garanti Bankası41.328.000.0000,86
Akbank38.168.000.0000,80
Turkcell29.348.000.0001,73
Tüpraş29.048.627.2002,49
İş Bankası (C)28.799.808.0000,57
Enka İnşaat28.250.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik27.685.000.0001,04
Bim Mağazalar25.714.920.0006,87
Yapı ve Kredi Bank.22.046.803.8510,56
Ford Otosan21.493.237.5006,16
ASELSAN21.318.000.0001,98
İskenderun Demir Çelik20.068.000.0001,46
Sabancı Holding18.710.504.0470,64
Türk Hava Yolları18.505.800.0000,56
Türk Telekom18.375.000.0002,33
Arçelik12.953.709.6901,48
Anadolu Efes12.102.631.5761,01
Şişe Cam11.857.500.0000,90
Vakıflar Bankası11.525.000.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Koç Holding , Ekonomi

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