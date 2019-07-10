Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.276.779.953 1,36 Garanti Bankası 40.530.000.000 0,84 Akbank 38.740.000.000 0,81 Enka İnşaat 29.200.000.000 0,82 Tüpraş 28.923.417.600 2,47 Turkcell 28.666.000.000 1,69 İş Bankası (C) 28.484.810.100 0,57 Bim Mağazalar 26.367.660.000 7,05 Ereğli Demir Çelik 25.165.000.000 0,95 Yapı ve Kredi Bank. 21.539.980.774 0,55 Ford Otosan 21.282.691.500 6,10 İskenderun Demir Çelik 19.285.000.000 1,40 ASELSAN 19.254.600.000 1,79 Sabancı Holding 18.384.039.418 0,63 Türk Telekom 17.500.000.000 2,22 Türk Hava Yolları 16.642.800.000 0,50 Arçelik 12.872.622.305 1,47 Anadolu Efes 11.830.263.155 0,98 Vakıflar Bankası 11.500.000.000 0,40 Şişe Cam 10.642.500.000 0,81

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 864 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)