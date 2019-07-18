Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 890 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.736.601.062
|1,44
|Garanti Bankası
|40.194.000.000
|0,83
|Akbank
|38.792.000.000
|0,82
|Tüpraş
|31.652.986.880
|2,71
|Turkcell
|29.172.000.000
|1,72
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,82
|İş Bankası (C)
|28.529.809.800
|0,57
|Bim Mağazalar
|27.278.460.000
|7,29
|Ereğli Demir Çelik
|25.935.000.000
|0,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.469.156.415
|0,58
|Ford Otosan
|21.721.329.000
|6,22
|Aselsan
|20.930.400.000
|1,94
|İskenderun Demir Çelik
|19.546.000.000
|1,42
|Türk Telekom
|19.215.000.000
|2,43
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,63
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,54
|Arçelik
|13.467.263.126
|1,54
|Vakıflar Bankası
|12.100.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|11.865.789.471
|0,99
|Şişe Cam
|11.137.500.000
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)