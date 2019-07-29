Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.852.396.204 1,47 Garanti Bankası 41.202.000.000 0,85 Akbank 39.520.000.000 0,80 Tüpraş 33.681.382.400 2,88 Turkcell 29.612.000.000 1,75 Enka İnşaat 28.900.000.000 0,81 İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,57 Bim Mağazalar 28.089.072.000 7,51 Ereğli Demir Çelik 26.845.000.000 1,01 Yapı ve Kredi Bank. 23.398.332.057 0,60 Aselsan 22.047.600.000 2,05 Ford Otosan 21.563.419.500 6,18 İskenderun Demir Çelik 20.242.000.000 1,47 Türk Telekom 19.600.000.000 2,46 Sabancı Holding 19.404.241.384 0,66 Türk Hava Yolları 17.733.000.000 0,53 Arçelik 14.055.146.664 1,60 Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.718.421.049 1,06 Şişe Cam 11.317.500.000 0,86

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 909 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)