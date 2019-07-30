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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 910 milyar lira oldu.

30.07.2019 13:34 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 910 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.725.601.301 1,47
Garanti Bankası 41.370.000.000 0,86
Akbank 39.780.000.000 0,81
Tüpraş 34.658.017.280 2,97
Turkcell 30.008.000.000 1,77
Enka İnşaat 29.550.000.000 0,83
İş Bankası (C) 28.619.809.200 0,57
Bim Mağazalar 27.894.768.000 7,46
Ereğli Demir Çelik 26.635.000.000 1,00
Yapı ve Kredi Bank. 23.060.450.005 0,59
Aselsan 22.401.000.000 2,08
Ford Otosan 21.545.874.000 6,17
İskenderun Demir Çelik 20.271.000.000 1,47
Sabancı Holding 19.853.130.249 0,68
Türk Telekom 19.810.000.000 2,48
Türk Hava Yolları 17.788.200.000 0,54
Vakıflar Bankası 12.875.000.000 0,45
Anadolu Efes 12.671.052.628 1,05
Arçelik 12.595.573.741 1,39
Şişe Cam 11.295.000.000 0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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