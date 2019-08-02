Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) PD PD/DD Koç Holding 46.153.344.510 1,42 Garanti Bankası 40.404.000.000 0,80 Akbank 38.012.000.000 0,77 Tüpraş 35.033.646.080 3,00 Enka İnşaat 29.900.000.000 0,84 Bim Mağazalar 28.659.840.000 7,66 Turkcell 27.852.000.000 1,61 İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,55 Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,96 Yapı ve Kredi Bank. 22.300.215.390 0,55 ASELSAN 22.024.800.000 2,05 Ford Otosan 20.633.508.000 5,91 İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,49 Sabancı Holding 19.465.453.502 0,66 Türk Telekom 18.585.000.000 2,33 Türk Hava Yolları 17.139.600.000 0,52 Anadolu Efes 12.564.473.681 1,05 Vakıflar Bankası 12.050.000.000 0,42 Arçelik 11.913.088.254 1,32 Şişe Cam 11.002.500.000 0,80

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)