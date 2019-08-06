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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.

06.08.2019 18:43 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.406.934.315 1,43
Garanti Bankası 40.992.000.000 0,81
Akbank 38.584.000.000 0,78
Tüpraş 34.382.556.160 2,94
Enka İnşaat 28.400.000.000 0,80
Bim Mağazalar 27.906.912.000 7,46
Turkcell 27.236.000.000 1,58
İş Bankası (C) 26.864.820.900 0,53
Ereğli Demir Çelik 24.745.000.000 0,93
Yapı ve Kredi Bank. 22.215.744.877 0,55
ASELSAN 21.204.000.000 1,88
Ford Otosan 20.563.326.000 5,20
İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,41
Sabancı Holding 19.077.776.755 0,65
Türk Telekom 18.970.000.000 2,38
Türk Hava Yolları 17.070.600.000 0,51
Anadolu Efes 12.576.315.786 1,05
Vakıflar Bankası 11.850.000.000 0,41
Arçelik 11.358.991.126 1,26
Şişe Cam 10.260.000.000 0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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