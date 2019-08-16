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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 853 milyar lira oldu.

16.08.2019 13:31 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 853 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.950.472.666 1,35
Garanti Bankası 38.388.000.000 0,76
Akbank 36.660.000.000 0,74
Tüpraş 32.529.454.080 2,52
Bim Mağazalar 30.511.800.000 9,05
Turkcell 27.412.000.000 1,59
Enka İnşaat 26.950.000.000 0,73
İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,46
Ereğli Demir Çelik 22.155.000.000 0,78
Yapı ve Kredi Bank. 21.117.628.210 0,52
Ford Otosan 20.791.417.500 5,26
ASELSAN 19.334.400.000 1,71
Türk Telekom 18.375.000.000 2,30
İskenderun Demir Çelik 17.864.000.000 1,19
Sabancı Holding 17.547.473.807 0,57
Türk Hava Yolları 16.008.000.000 0,48
Anadolu Efes 13.630.263.154 1,12
Arçelik 11.419.806.664 1,26
Vakıflar Bankası 10.725.000.000 0,37
Koza Altın 9.935.375.000 2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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