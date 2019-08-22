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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.

22.08.2019 13:24 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.592.087.480 1,28
Garanti Bankası 36.582.000.000 0,73
Akbank 34.892.000.000 0,71
Tüpraş 33.556.172.800 2,60
Bim Mağazalar 29.012.016.000 8,61
Enka İnşaat 27.450.000.000 0,75
Turkcell 26.818.000.000 1,55
İş Bankası (C) 24.074.839.500 0,46
Ereğli Demir Çelik 21.735.000.000 0,77
Yapı ve Kredi Bank. 20.441.864.107 0,50
ASELSAN 20.212.200.000 1,79
Ford Otosan 20.124.688.500 5,09
Türk Telekom 18.550.000.000 2,33
İskenderun Demir Çelik 17.458.000.000 1,16
Sabancı Holding 17.118.988.981 0,56
Türk Hava Yolları 15.304.200.000 0,46
Anadolu Efes 14.340.789.470 1,18
Arçelik 11.460.350.357 1,27
Vakıflar Bankası 10.875.000.000 0,37
Koza Altın 9.531.250.000 2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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