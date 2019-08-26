Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.986.831.407 1,32 Garanti Bankası 37.800.000.000 0,75 Akbank 35.984.000.000 0,73 Tüpraş 33.731.466.240 2,62 Bim Mağazalar 29.534.208.000 8,76 Enka İnşaat 28.500.000.000 0,78 Turkcell 27.126.000.000 1,57 İş Bankası (C) 24.839.834.400 0,47 Ereğli Demir Çelik 22.505.000.000 0,79 Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,52 ASELSAN 20.406.000.000 1,81 Ford Otosan 20.370.325.500 5,15 Türk Telekom 18.795.000.000 2,36 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,19 Sabancı Holding 17.731.110.160 0,58 Türk Hava Yolları 15.966.600.000 0,48 Anadolu Efes 14.411.842.101 1,19 Arçelik 11.406.292.100 1,26 Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,39 Koza Altın 10.141.250.000 2,14

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 862 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)