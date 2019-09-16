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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 934 milyar lira oldu.

16.09.2019 13:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 934 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Koç Holding47.421.293.5351,39
Garanti Bankası40.068.000.0000,80
Akbank39.364.000.0000,80
Tüpraş34.808.268.8002,70
Bim Mağazalar29.874.240.0008,86
Turkcell29.590.000.0001,71
Enka İnşaat28.650.000.0000,78
İş Bankası (C)28.304.811.3000,54
Ereğli Demir Çelik24.570.000.0000,87
Aselsan23.028.000.0002,04
Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,53
Ford Otosan21.230.055.0005,37
Türk Telekom19.600.000.0002,46
Sabancı Holding19.036.968.6760,62
İskenderun Demir Çelik18.038.000.0001,20
Türk Hava Yolları16.684.200.0000,50
Anadolu Efes13.973.684.2071,15
Vakıflar Bankası13.450.000.0000,46
Arçelik12.230.680.5111,35
Şişe Cam10.327.500.0000,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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