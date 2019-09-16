Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 47.421.293.535 1,39 Garanti Bankası 40.068.000.000 0,80 Akbank 39.364.000.000 0,80 Tüpraş 34.808.268.800 2,70 Bim Mağazalar 29.874.240.000 8,86 Turkcell 29.590.000.000 1,71 Enka İnşaat 28.650.000.000 0,78 İş Bankası (C) 28.304.811.300 0,54 Ereğli Demir Çelik 24.570.000.000 0,87 Aselsan 23.028.000.000 2,04 Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,53 Ford Otosan 21.230.055.000 5,37 Türk Telekom 19.600.000.000 2,46 Sabancı Holding 19.036.968.676 0,62 İskenderun Demir Çelik 18.038.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 16.684.200.000 0,50 Anadolu Efes 13.973.684.207 1,15 Vakıflar Bankası 13.450.000.000 0,46 Arçelik 12.230.680.511 1,35 Şişe Cam 10.327.500.000 0,75

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 934 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)