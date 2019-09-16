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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 930 milyar lira olarak hesaplandı.

16.09.2019 18:54Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 930 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.472.011.4961,39
Garanti Bankası39.774.000.0000,79
Akbank39.000.000.0000,79
Tüpraş34.282.388.4802,66
Bim Mağazalar30.032.112.0008,91
Turkcell29.128.000.0001,69
Enka İnşaat28.550.000.0000,78
İş Bankası (C)28.259.811.6000,54
Ereğli Demir Çelik24.500.000.0000,86
ASELSAN22.914.000.0002,03
Ford Otosan21.756.420.0005,50
Yapı ve Kredi Bank.21.371.039.7490,53
Türk Telekom19.320.000.0002,42
Sabancı Holding19.036.968.6760,62
İskenderun Demir Çelik17.864.000.0001,19
Türk Hava Yolları16.366.800.0000,49
Anadolu Efes14.151.315.7861,16
Vakıflar Bankası13.375.000.0000,46
Arçelik12.169.864.9721,34
Şişe Cam10.260.000.0000,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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