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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 925 milyar lira olarak hesaplandı.

18.09.2019 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 925 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.280.139.4131,36
Garanti Bankası39.774.000.0000,79
Akbank39.624.000.0000,80
Tüpraş34.307.430.4002,66
Bim Mağazalar29.752.800.0008,83
Turkcell28.160.000.0001,63
Enka İnşaat27.900.000.0000,76
İş Bankası (C)26.999.820.0000,51
Ereğli Demir Çelik24.850.000.0000,87
ASELSAN22.036.200.0001,95
Ford Otosan20.949.327.0005,30
Yapı ve Kredi Bank.20.272.923.0820,50
Sabancı Holding19.036.968.6760,62
Türk Telekom19.005.000.0002,38
İskenderun Demir Çelik17.864.000.0001,19
Türk Hava Yolları16.270.200.0000,49
Anadolu Efes14.151.315.7861,16
Vakıflar Bankası13.050.000.0000,45
Arçelik12.507.729.0751,38
Şişe Cam10.125.000.0000,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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