Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.026.549.608 1,35 Garanti Bankası 39.018.000.000 0,78 Akbank 38.428.000.000 0,78 Tüpraş 33.956.843.520 2,64 Bim Mağazalar 29.789.232.000 8,84 Turkcell 27.984.000.000 1,62 Enka İnşaat 27.550.000.000 0,75 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,50 Ereğli Demir Çelik 24.220.000.000 0,85 ASELSAN 21.489.000.000 1,90 Ford Otosan 20.282.598.000 5,13 Türk Telekom 19.810.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bank. 19.681.629.492 0,49 Sabancı Holding 18.343.231.340 0,60 İskenderun Demir Çelik 17.603.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 15.842.400.000 0,48 Anadolu Efes 14.021.052.628 1,15 Vakıflar Bankası 12.650.000.000 0,43 Arçelik 12.264.466.921 1,36 Şişe Cam 9.967.500.000 0,72

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 914 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)