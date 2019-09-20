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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 916 milyar lira olarak hesaplandı.

20.09.2019 18:38Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 916 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.823.677.7641,34
Garanti Bankası38.934.000.0000,77
Akbank38.272.000.0000,78
Tüpraş33.931.801.6002,63
Bim Mağazalar29.752.800.0008,83
Enka İnşaat28.000.000.0000,76
Turkcell27.984.000.0001,62
İş Bankası (C)26.324.824.5000,50
Ereğli Demir Çelik23.730.000.0000,84
ASELSAN21.363.600.0001,89
Ford Otosan20.510.689.5005,19
Türk Telekom20.090.000.0002,52
Yapı ve Kredi Bank.19.681.629.4920,49
Sabancı Holding18.118.786.9070,59
İskenderun Demir Çelik17.400.000.0001,16
Türk Hava Yolları15.718.200.0000,47
Anadolu Efes13.180.263.1541,08
Vakıflar Bankası12.725.000.0000,43
Arçelik12.514.486.3571,38
Şişe Cam10.192.500.0000,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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