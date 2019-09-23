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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 914 milyar lira olarak hesaplandı.

23.09.2019 18:44Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 914 milyar lira olarak hesaplandı.
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.620.805.9191,34
Garanti Bankası39.186.000.0000,78
Akbank38.272.000.0000,78
Tüpraş33.806.592.0002,62
Bim Mağazalar29.995.680.0008,90
Turkcell28.270.000.0001,64
Enka İnşaat28.100.000.0000,76
İş Bankası (C)26.054.826.3000,50
Ereğli Demir Çelik22.855.000.0000,80
Aselsan21.135.600.0001,87
Türk Telekom20.440.000.0002,56
Ford Otosan20.335.234.5005,14
Yapı ve Kredi Bank.19.681.629.4920,49
Sabancı Holding18.139.190.9470,59
İskenderun Demir Çelik17.023.000.0001,13
Türk Hava Yolları15.732.000.0000,47
Anadolu Efes13.263.157.8911,09
Vakıflar Bankası12.625.000.0000,43
Arçelik12.433.398.9721,37
Şişe Cam10.080.000.0000,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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