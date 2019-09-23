Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 914 milyar lira olarak hesaplandı.
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.620.805.919
|1,34
|Garanti Bankası
|39.186.000.000
|0,78
|Akbank
|38.272.000.000
|0,78
|Tüpraş
|33.806.592.000
|2,62
|Bim Mağazalar
|29.995.680.000
|8,90
|Turkcell
|28.270.000.000
|1,64
|Enka İnşaat
|28.100.000.000
|0,76
|İş Bankası (C)
|26.054.826.300
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|22.855.000.000
|0,80
|Aselsan
|21.135.600.000
|1,87
|Türk Telekom
|20.440.000.000
|2,56
|Ford Otosan
|20.335.234.500
|5,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.681.629.492
|0,49
|Sabancı Holding
|18.139.190.947
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|17.023.000.000
|1,13
|Türk Hava Yolları
|15.732.000.000
|0,47
|Anadolu Efes
|13.263.157.891
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.625.000.000
|0,43
|Arçelik
|12.433.398.972
|1,37
|Şişe Cam
|10.080.000.000
|0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)