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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 980 milyar lira olarak hesaplandı.

27.09.2019 18:38Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 980 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.537.088.6771,42
Garanti Bankası43.386.000.0000,86
Akbank43.004.000.0000,87
Tüpraş35.534.484.4802,76
Bim Mağazalar29.934.960.0008,88
Turkcell28.622.000.0001,66
İş Bankası (C)28.574.809.5000,54
Enka İnşaat28.150.000.0000,77
Ereğli Demir Çelik23.905.000.0000,84
ASELSAN22.321.200.0001,97
Ford Otosan21.177.418.5005,36
Yapı ve Kredi Bank.20.441.864.1070,50
Türk Telekom20.370.000.0002,55
Sabancı Holding19.628.685.8160,64
İskenderun Demir Çelik17.922.000.0001,19
Türk Hava Yolları16.698.000.0000,50
Vakıflar Bankası13.325.000.0000,46
Anadolu Efes13.263.157.8911,09
Arçelik12.784.777.6391,41
Şişe Cam10.395.000.0000,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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