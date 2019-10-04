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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 976 milyar lira oldu.

04.10.2019 14:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 976 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.674.883.3401,40
Garanti Bankası41.664.000.0000,83
Akbank40.820.000.0000,83
Tüpraş34.532.807.6802,68
Bim Mağazalar29.655.648.0008,80
Enka İnşaat28.800.000.0000,78
Turkcell28.534.000.0001,65
İş Bankası (C)27.539.816.4000,53
Ereğli Demir Çelik23.240.000.0000,82
ASELSAN21.751.200.0001,92
Ford Otosan20.966.872.5005,30
Yapı ve Kredi Bank.19.766.100.0050,49
Türk Telekom19.320.000.0002,42
Sabancı Holding18.547.271.7330,61
İskenderun Demir Çelik17.603.000.0001,17
Türk Hava Yolları16.339.200.0000,49
Anadolu Efes13.251.315.7861,09
Arçelik12.696.932.9721,40
Vakıflar Bankası12.125.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.11.030.000.0003,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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