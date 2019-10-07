Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.765.319.502
|1,43
|Garanti Bankası
|42.756.000.000
|0,85
|Akbank
|41.756.000.000
|0,85
|Tüpraş
|35.659.694.080
|2,77
|Bim Mağazalar
|29.619.216.000
|8,79
|Enka İnşaat
|29.250.000.000
|0,80
|Turkcell
|28.930.000.000
|1,67
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|23.625.000.000
|0,83
|ASELSAN
|22.036.200.000
|1,95
|Ford Otosan
|21.265.146.000
|5,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,49
|Türk Telekom
|19.530.000.000
|2,45
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|17.777.000.000
|1,18
|Türk Hava Yolları
|16.974.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.428.947.365
|1,10
|Arçelik
|12.798.292.203
|1,41
|Vakıflar Bankası
|12.350.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|11.350.000.000
|3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)