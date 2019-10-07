Haberler » Ekonomi » Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 968 milyar lira olarak hesaplandı.

07.10.2019 18:46Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 968 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.435.652.7551,42
Garanti Bankası41.118.000.0000,82
Akbank40.144.000.0000,81
Tüpraş35.409.274.8802,75
Enka İnşaat29.350.000.0000,80
Bim Mağazalar29.169.888.0008,66
Turkcell28.556.000.0001,65
İş Bankası (C)27.224.818.5000,52
Ereğli Demir Çelik23.240.000.0000,82
ASELSAN21.682.800.0001,92
Ford Otosan21.194.964.0005,36
Yapı ve Kredi Bank.19.597.158.9790,48
Türk Telekom19.075.000.0002,39
Sabancı Holding18.853.332.3220,62
İskenderun Demir Çelik17.632.000.0001,17
Türk Hava Yolları16.532.400.0000,50
Anadolu Efes13.582.894.7331,12
Arçelik12.602.331.0231,39
Vakıflar Bankası11.875.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.11.270.000.0003,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:16 İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
22:11 Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı
21:14 Soma 2. Girişimcilik fuarı başladı
20:38 Denizli'de 16 bin ton ay çekirdeği hasat edildi
20:21 Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama
18:56 "42. MODEF EXPO 2019" açıldı
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler