Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 948 milyar lira oldu.

08.10.2019 14:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 948 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.182.062.9501,41
Garanti Bankası40.110.000.0000,80
Akbank39.832.000.0000,81
Tüpraş34.908.436.4802,71
Bim Mağazalar29.060.592.0008,62
Enka İnşaat29.050.000.0000,79
Turkcell28.688.000.0001,66
İş Bankası (C)26.459.823.6000,50
Ereğli Demir Çelik22.960.000.0000,81
ASELSAN21.078.600.0001,86
Ford Otosan20.966.872.5005,30
Yapı ve Kredi Bank.19.174.806.4150,47
Türk Telekom18.795.000.0002,36
Sabancı Holding18.486.059.6150,61
İskenderun Demir Çelik17.458.000.0001,16
Türk Hava Yolları16.035.600.0000,48
Arçelik12.163.107.6901,34
Anadolu Efes12.126.315.7861,00
Vakıflar Bankası11.400.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.10.900.000.0003,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:46 ABD'ye kablolu drone ihracatı
19:28 Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinden Varank'a ziyaret
19:18 Adana'da son 10 yılda 25 bin esnafın kepenk kapattığı iddiası
19:16 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
19:00 "Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz"
18:50 Erzurum Ticaret Borsası
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler