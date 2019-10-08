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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 955 milyar lira olarak hesaplandı.

08.10.2019 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 955 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.765.319.5021,43
Garanti Bankası40.446.000.0000,80
Akbank40.248.000.0000,82
Tüpraş34.607.933.4402,69
Enka İnşaat29.250.000.0000,80
Bim Mağazalar29.097.024.0008,63
Turkcell28.776.000.0001,67
İş Bankası (C)26.864.820.9000,51
Ereğli Demir Çelik23.205.000.0000,82
ASELSAN21.340.800.0001,89
Ford Otosan21.317.782.5005,39
Yapı ve Kredi Bank.19.512.688.4660,48
Türk Telekom19.215.000.0002,41
Sabancı Holding18.873.736.3620,62
İskenderun Demir Çelik17.487.000.0001,16
Türk Hava Yolları16.380.600.0000,49
Arçelik12.372.583.4341,37
Anadolu Efes12.019.736.8390,99
Vakıflar Bankası11.475.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.11.150.000.0003,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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