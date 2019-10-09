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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira olarak hesaplandı.

09.10.2019 18:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.685.883.1011,37
Garanti Bankası39.354.000.0000,78
Akbank38.844.000.0000,79
Tüpraş33.380.879.3602,59
Bim Mağazalar29.145.600.0008,65
Enka İnşaat28.750.000.0000,78
Turkcell28.556.000.0001,65
İş Bankası (C)26.144.825.7000,50
Ereğli Demir Çelik22.925.000.0000,81
Ford Otosan20.966.872.5005,30
ASELSAN20.839.200.0001,84
Yapı ve Kredi Bank.19.005.865.3890,47
Türk Telekom18.830.000.0002,36
Sabancı Holding18.343.231.3400,60
İskenderun Demir Çelik17.052.000.0001,14
Türk Hava Yolları16.063.200.0000,48
Arçelik12.176.622.2541,35
Anadolu Efes11.889.473.6810,98
Vakıflar Bankası11.125.000.0000,38
Tofaş Oto. Fab.11.000.000.0003,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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