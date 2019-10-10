Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 930 milyar lira oldu.

10.10.2019 14:22Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 930 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.026.549.6081,35
Garanti Bankası39.186.000.0000,78
Akbank37.960.000.0000,77
Tüpraş32.253.992.9602,50
Enka İnşaat29.050.000.0000,79
Bim Mağazalar29.012.016.0008,61
Turkcell28.490.000.0001,65
İş Bankası (C)26.279.824.8000,50
Ereğli Demir Çelik23.415.000.0000,82
ASELSAN20.668.200.0001,83
Ford Otosan20.458.053.0005,18
Yapı ve Kredi Bank.19.259.276.9280,48
İskenderun Demir Çelik18.879.000.0001,26
Türk Telekom18.795.000.0002,36
Sabancı Holding18.302.423.2610,60
Türk Hava Yolları15.911.400.0000,48
Arçelik11.906.330.9721,32
Anadolu Efes11.824.342.1020,97
Vakıflar Bankası11.025.000.0000,38
Tofaş Oto. Fab.10.830.000.0003,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:38 Manisa Ticaret Borsası
15:34 "Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik"
15:32 Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcilerinden "Barış Pınarı" deklarasyonu
15:22 Zeka Gücü uygulaması, mobil eğitim aplikasyonları arasında tüm dünyaya örnek gösterildi
15:18 Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15:14 Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
15:14 M3 para arzı azaldı
10.10.2019 15:41:22