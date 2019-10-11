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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.

11.10.2019 14:24Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.254.780.4321,36
Garanti Bankası39.270.000.0000,78
Akbank37.752.000.0000,76
Tüpraş31.928.448.0002,48
Enka İnşaat28.950.000.0000,79
Bim Mağazalar28.927.008.0008,58
Turkcell27.456.000.0001,59
İş Bankası (C)26.819.821.2000,51
Ereğli Demir Çelik24.010.000.0000,85
Aselsan20.770.800.0001,84
Ford Otosan20.598.417.0005,21
Yapı ve Kredi Bank.19.343.747.4400,48
Türk Telekom18.935.000.0002,37
İskenderun Demir Çelik18.473.000.0001,23
Sabancı Holding18.282.019.2220,60
Türk Hava Yolları16.325.400.0000,49
Arçelik12.102.292.1521,34
Anadolu Efes11.948.684.2070,98
Vakıflar Bankası11.275.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.10.770.000.0003,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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