Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 902 milyar lira olarak hesaplandı.

14.10.2019 18:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 902 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.631.805.6801,31
Garanti Bankası35.070.000.0000,70
Akbank34.320.000.0000,70
Tüpraş30.476.016.6402,37
Bim Mağazalar29.084.880.0008,63
Enka İnşaat28.600.000.0000,78
Turkcell26.884.000.0001,56
İş Bankası (C)25.199.832.0000,48
Ereğli Demir Çelik23.345.000.0000,82
Ford Otosan20.861.599.5005,28
ASELSAN19.414.200.0001,72
Yapı ve Kredi Bank.17.738.807.6960,44
Türk Telekom17.640.000.0002,21
İskenderun Demir Çelik17.574.000.0001,17
Sabancı Holding17.261.817.2560,57
Türk Hava Yolları14.986.800.0000,45
Arçelik11.832.000.8701,31
Anadolu Efes11.155.263.1550,92
Tofaş Oto. Fab.10.350.000.0002,95
Vakıflar Bankası10.325.000.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:26 Bitlis'teki tekstil atölyesinden 4 ülkeye ihracat
19:24 Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini açıklandı
19:04 Tokyo 2020'de sporcular Toyota e-Palette ile taşınacak
19:02 Suudi Arabistan ile Rusya arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı
18:41 Uğur soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı
18:37 Borsada değer kazanan hisseler
18:36 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
14.10.2019 20:02:06