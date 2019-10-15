Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.215.062.231 1,33 Garanti Bankası 36.036.000.000 0,72 Akbank 35.100.000.000 0,71 Tüpraş 30.526.100.480 2,37 Bim Mağazalar 29.097.024.000 8,63 Enka İnşaat 28.600.000.000 0,78 Turkcell 27.038.000.000 1,57 İş Bankası (C) 25.649.829.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 23.380.000.000 0,82 Ford Otosan 21.107.236.500 5,34 ASELSAN 19.767.600.000 1,75 Yapı ve Kredi Bank. 18.414.571.799 0,45 Türk Telekom 18.025.000.000 2,26 İskenderun Demir Çelik 17.574.000.000 1,17 Sabancı Holding 17.465.857.649 0,57 Türk Hava Yolları 15.304.200.000 0,46 Arçelik 12.014.447.485 1,33 Anadolu Efes 11.291.447.365 0,93 Vakıflar Bankası 10.650.000.000 0,36 Tofaş Oto. Fab. 10.520.000.000 2,99

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 917 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)