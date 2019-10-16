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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.

16.10.2019 14:27Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.783.959.5631,31
Garanti Bankası35.448.000.0000,70
Akbank34.632.000.0000,70
Tüpraş29.749.800.9602,31
Bim Mağazalar28.781.280.0008,54
Enka İnşaat28.000.000.0000,76
Turkcell26.620.000.0001,54
İş Bankası (C)25.649.829.0000,49
Ereğli Demir Çelik22.995.000.0000,81
Ford Otosan21.282.691.5005,38
ASELSAN19.197.600.0001,70
Yapı ve Kredi Bank.18.161.160.2610,45
Türk Telekom17.920.000.0002,25
İskenderun Demir Çelik17.371.000.0001,16
Sabancı Holding17.241.413.2170,56
Türk Hava Yolları14.724.600.0000,44
Arçelik11.859.029.9981,31
Anadolu Efes11.309.210.5230,93
Tofaş Oto. Fab.10.580.000.0003,01
Vakıflar Bankası10.350.000.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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