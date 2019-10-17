Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.682.523.641 1,31 Garanti Bankası 36.162.000.000 0,72 Akbank 34.996.000.000 0,71 Tüpraş 29.499.381.760 2,29 Bim Mağazalar 28.246.944.000 8,38 Enka İnşaat 27.400.000.000 0,75 Turkcell 26.136.000.000 1,51 İş Bankası (C) 25.514.829.900 0,49 Ereğli Demir Çelik 23.030.000.000 0,81 Ford Otosan 20.931.781.500 5,30 ASELSAN 19.266.000.000 1,70 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,46 Türk Telekom 18.200.000.000 2,28 İskenderun Demir Çelik 17.371.000.000 1,16 Sabancı Holding 16.914.948.588 0,55 Türk Hava Yolları 14.904.000.000 0,45 Arçelik 11.730.641.639 1,30 Anadolu Efes 11.451.315.786 0,94 Tofaş Oto. Fab. 10.480.000.000 2,98 Vakıflar Bankası 10.300.000.000 0,35

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 914 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)