Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 949 milyar lira oldu.

21.10.2019 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 949 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.849.036.7441,34
Garanti Bankası38.430.000.0000,76
Akbank36.920.000.0000,75
Tüpraş30.551.142.4002,37
Bim Mağazalar28.890.576.0008,57
Enka İnşaat27.750.000.0000,76
Turkcell27.170.000.0001,57
İş Bankası (C)26.909.820.6000,51
Ereğli Demir Çelik23.030.000.0000,81
Ford Otosan21.563.419.5005,46
ASELSAN20.166.600.0001,78
Türk Telekom19.565.000.0002,45
Yapı ve Kredi Bank.19.428.217.9530,48
İskenderun Demir Çelik17.777.000.0001,18
Sabancı Holding17.425.049.5710,57
Türk Hava Yolları15.856.200.0000,48
Arçelik12.237.437.7931,35
Anadolu Efes11.936.842.1020,98
Vakıflar Bankası11.125.000.0000,38
Tofaş Oto. Fab.10.680.000.0003,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:56 Hazine'den, iki ihalede 1,7 milyar TL satış
14:46 Bursa Archifest sona erdi
14:41 Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura
14:40 Rekabet Kuruluna başvuru
14:36 En fazla kazandıran BES fonları
14:36 En fazla kaybettiren BES fonları
14:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
21.10.2019 15:00:22