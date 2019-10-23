Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 961 milyar lira oldu.

23.10.2019 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 961 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.508.370.2371,36
Garanti Bankası40.068.000.0000,80
Akbank37.024.000.0000,75
Tüpraş31.127.106.5602,42
Bim Mağazalar28.489.824.0008,45
Enka İnşaat27.900.000.0000,76
Turkcell27.544.000.0001,59
İş Bankası (C)27.224.818.5000,52
Ereğli Demir Çelik22.925.000.0000,81
Ford Otosan21.194.964.0005,36
ASELSAN20.406.000.0001,81
Yapı ve Kredi Bank.20.188.452.5690,50
Türk Telekom20.020.000.0002,51
İskenderun Demir Çelik18.357.000.0001,22
Sabancı Holding17.731.110.1600,58
Türk Hava Yolları16.242.600.0000,49
Arçelik12.379.340.7161,37
Anadolu Efes11.800.657.8920,97
Vakıflar Bankası11.300.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.10.750.000.0003,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:40 "Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
14:39 Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği
14:36 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:34 Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı
14:28 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14:28 Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Sergisi
14:26 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.10.2019 14:40:42