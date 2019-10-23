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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 970 milyar lira olarak hesaplandı.

23.10.2019 18:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 970 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.939.472.9061,38
Garanti Bankası40.320.000.0000,80
Akbank37.440.000.0000,76
Tüpraş31.202.232.3202,42
Bim Mağazalar28.829.856.0008,55
Turkcell27.984.000.0001,62
Enka İnşaat27.950.000.0000,76
İş Bankası (C)27.314.817.9000,52
Ereğli Demir Çelik23.100.000.0000,81
Ford Otosan21.405.510.0005,42
ASELSAN20.702.400.0001,83
Yapı ve Kredi Bank.20.357.393.5940,50
Türk Telekom20.125.000.0002,52
İskenderun Demir Çelik18.502.000.0001,23
Sabancı Holding17.771.918.2390,58
Türk Hava Yolları16.422.000.0000,49
Arçelik12.588.816.4591,39
Anadolu Efes11.782.894.7340,97
Vakıflar Bankası11.350.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.10.960.000.0003,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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