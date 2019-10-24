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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 985 milyar lira oldu.

24.10.2019 14:30Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 985 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.990.190.8671,38
Garanti Bankası41.286.000.0000,82
Akbank37.960.000.0000,77
Tüpraş31.277.358.0802,43
Bim Mağazalar28.939.152.0008,59
Turkcell28.468.000.0001,65
Enka İnşaat28.300.000.0000,77
İş Bankası (C)27.629.815.8000,53
Ereğli Demir Çelik23.380.000.0000,82
Ford Otosan21.896.784.0005,54
ASELSAN21.021.600.0001,86
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,51
Türk Telekom20.475.000.0002,57
İskenderun Demir Çelik18.734.000.0001,25
Sabancı Holding17.955.554.5930,59
Türk Hava Yolları16.601.400.0000,50
Arçelik12.615.845.5871,39
Anadolu Efes11.901.315.7860,98
Vakıflar Bankası11.600.000.0000,40
Tofaş Oto. Fab.10.930.000.0003,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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